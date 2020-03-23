Елена Степаненко и Ольга Бузова станут ведущими нового шоу
Официальное заявление сделала певица в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила на своей странице в Instagram, что на одном из федеральных каналов будет вести новое шоу вместе с экс-супругой Евгения Петросяна Еленой Степаненко.
«Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора, та на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу», — подписала пост звезда.
Поклонники восторженно восприняли такую новость. Многие отметили цветущий вид звезды программы «Кривое зеркало» и написали сотни комплиментов под публикацией Бузовой.
«Красотки какие»;
«Я даже Степаненко не узнала. Отлично стала выглядеть»;
«Это будет безумно интересно», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонников озадачило новое фото Ольги Бузовой.
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