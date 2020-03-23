Елена Степаненко и Ольга Бузова станут ведущими нового шоу

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила на своей странице в Instagram, что на одном из федеральных каналов будет вести новое шоу вместе с экс-супругой Евгения Петросяна Еленой Степаненко.

«Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора, та на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу», — подписала пост звезда.

Instagram @buzova86

Поклонники восторженно восприняли такую новость. Многие отметили цветущий вид звезды программы «Кривое зеркало» и написали сотни комплиментов под публикацией Бузовой.

«Красотки какие»;

«Я даже Степаненко не узнала. Отлично стала выглядеть»;

«Это будет безумно интересно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонников озадачило новое фото Ольги Бузовой.