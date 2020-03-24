«Живое произведение искусства»: Квитко с трудом уместила пышные формы в бикини
Купальник «Русской Кардашьян» едва не разорвался от объема ее бюста.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Объемные формы Анастасия Квитко вновь едва уместились в мини-бикини. «Русская Кардашьян» выложила в Instagram горячий снимок, на котором стоит у окна небоскреба в экстремально открытом купальнике.
Как и многие другие вещи модели, комплект мал девушке по размеру. Линии его нижнего элемента сильно стягивают кожу и образуют складки на бедрах и животе. Чашечки купальника прикрывают лишь половину бюста. Соединяющая их ткань в области декольте превращается почти в нить. Кажется, она вот-вот разорвется, если Анастасия наберет больше воздуха в грудь.
Западные поклонники инста-блогера не смогли пройти мимо нового поста. Меньше чем за 12 часов публикация набрала 212 тысяч «лайков». Комплименты, признания в любви и многочисленные «смайлики» Квитко оставили больше трех тысяч пользователей.
«Ты невероятная, ошеломляющая, настоящая богиня! Живое произведение искусства»;
«Великолепный вид!»
«Самая чувственная и красивая», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» в образе «барби-герл» покорила фанатов экстремальным декольте.
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