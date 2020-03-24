«Живое произведение искусства»: Квитко с трудом уместила пышные формы в бикини

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Валентин Черников
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Купальник «Русской Кардашьян» едва не разорвался от объема ее бюста.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Объемные формы Анастасия Квитко вновь едва уместились в мини-бикини. «Русская Кардашьян» выложила в Instagram горячий снимок, на котором стоит у окна небоскреба в экстремально открытом купальнике.

Как и многие другие вещи модели, комплект мал девушке по размеру. Линии его нижнего элемента сильно стягивают кожу и образуют складки на бедрах и животе. Чашечки купальника прикрывают лишь половину бюста. Соединяющая их ткань в области декольте превращается почти в нить. Кажется, она вот-вот разорвется, если Анастасия наберет больше воздуха в грудь.

Instagram @anastasiya_kvitko

Западные поклонники инста-блогера не смогли пройти мимо нового поста. Меньше чем за 12 часов публикация набрала 212 тысяч «лайков». Комплименты, признания в любви и многочисленные «смайлики» Квитко оставили больше трех тысяч пользователей.

«Ты невероятная, ошеломляющая, настоящая богиня! Живое произведение искусства»;

«Великолепный вид!»

«Самая чувственная и красивая», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» в образе «барби-герл» покорила фанатов экстремальным декольте.

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