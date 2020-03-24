Москвич расстрелял девушку из «травмата» в момент ссоры
Потерпевшая попала в реанимацию с ранениями в живот и травмами головы.
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Ссора молодого человека и 23-летней девушки обернулась для нее госпитализацией в реанимацию. Инцидент произошел в квартире на юге Москвы. По информации источников 5-tv.ru, хозяин жилплощади поссорился с дамой, после чего избил и несколько раз выстрелил в нее из травматического оружия. По данным медиков, потерпевшая получила ранения боковой стенки живота, сотрясение головного мозга, ушибы тела и головы.
В это время в гости к буяну пришел знакомый. Очевидно, он вызвал скорую. Вслед за медиками явились полицейские. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Рублевского шоссе. Обстоятельства конфликта устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный открыл стрельбу по двум девушкам-промоутерам в Москве.
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