Москвич расстрелял девушку из «травмата» в момент ссоры

Ссора молодого человека и 23-летней девушки обернулась для нее госпитализацией в реанимацию. Инцидент произошел в квартире на юге Москвы. По информации источников 5-tv.ru, хозяин жилплощади поссорился с дамой, после чего избил и несколько раз выстрелил в нее из травматического оружия. По данным медиков, потерпевшая получила ранения боковой стенки живота, сотрясение головного мозга, ушибы тела и головы.

В это время в гости к буяну пришел знакомый. Очевидно, он вызвал скорую. Вслед за медиками явились полицейские. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Рублевского шоссе. Обстоятельства конфликта устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный открыл стрельбу по двум девушкам-промоутерам в Москве.