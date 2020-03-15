Неизвестный открыл стрельбу по двум девушкам-промоутерам в Москве

В Москве неизвестный открыл стрельбу по девушкам-промоутерам, одна из которых является несовершеннолетней. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина из пневматики попал одной из них в ногу, другой — в капюшон.

Происшествие случилось на Краснодарской улице возле магазина с одеждой, около которого пострадавшие зазывали покупателей на распродажу. Стрельба велась из окна дома. О задержании стрелявшего пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.