«Долгое послевкусие»: Михалкова впервые посмотрела «Уральских пельменей»

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова поделилась с подписчиками в Instagram мыслями по поводу своего ухода из популярного проекта «Уральские пельмени».

Артистка рассказала, что недавно решила посмотреть телевизор и случайно попала на канал, где транслировали выпуски шоу с ее участием. Прошло уже более полугода, как Михалкова прекратила съемки, однако, кажется, ее ухода никто и не заметил.

«Интересно, конечно! Меня в „Пельменях“ уже полгода нет, а посмотришь ТВ — я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда. Дежавю!» — написала Юлия и поставила смайлы-улыбочки.

Instagram @mihalkova

Михалкова призналась: ей было трудно пережить расставание с коллегами. Однако, по словам Юлии, этот ценный опыт заставил ее все переосмыслить и извлечь правильные уроки. Несмотря на завершение карьеры в «Пельменях», артистка продолжает общаться с товарищами.

«Какой вывод? Иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни. Чувство благодарности к партнеру продолжают влиять на наше поведение, мысли, вдохновлять нас долгие годы, тогда как сами отношения могли длиться лишь месяц. Вот такой парадокс!» — подытожила Михалкова.

В комментариях поклонники артистки поддержали ее в стремлении развиваться дальше. Однако многие отмечали, что после ухода Юлии «Уральские пельмени» стали «уже не те».

«Жаль, что ушла. Как будто полкоманды не стало»,

«Очень жаль. Ты была бесподобна!»

«Мне тоже кажется, что вы будто и не уходили. А новые выпуски не смотрю — совсем не то!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что доктор Мясников знает точную причину ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей».