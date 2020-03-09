«Это тяжело»: Мясников объяснил, почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

Актер и юморист Вячеслав Мясников предположил, почему Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас звезда занимается собственными проектами — в частности, ведет кулинарную программу на ТВ.

По словам шоумена, работать в юмористическом телевизионном шоу вовсе не так легко, как кажется на первый взгляд. Артисты постоянно гастролируют, часами находясь в дороге.

«На самом деле гастроли проходят в одном городе, на следующий день уже в другом. Между городами существует огромное количество километров, которые надо проехать. Каждый день по восемь часов в самолетах, автобусе. Я скажу, что это тяжело», — признался Мясников в интервью 7дней.ru.

По мнению шоумена, длительные переезды непросто даются даже мужчинами. А девушкам, которые привыкли постоянно следить за собой, перенести их еще сложнее.

Впрочем, по мнению Мясникова, скорее всего, уйти из проекта Михалкову вынудило не только это. Юморист предположил, что теледива решила заняться личной жизнью и построить семью.

«Предполагаю, что нужно строить личную жизнь, потому все девушки рано или поздно должны озадачиться семьей», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Михалкова очаровала поклонников оголенными плечами.