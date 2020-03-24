Около миллиарда пользователей Windows оказались под серьезной угрозой

|
Алиса Старжевская
52

Microsoft рассказала о появлении двух уязвимостей, которые в полной мере используются хакерами.

Фото: www.globallookpress.com /Christoph Hardt, via www.imago-i

Компания Microsoft сообщила, что все пользователи Windows 7, 8.1 и всех поддерживаемых версий Windows 10 находятся под угрозой. Дело в том, что в системах существуют две критические уязвимости, которые не закрыты и активно пользуются хакерами.

Обе уязвимости касаются библиотеки Adobe Type Manager Library. Они позволяют удаленно запускать код в системе и полностью взять ее под контроль. Об этом сообщает Ixbt.com.

В Microsoft рассказали, что для использования уязвимостей хакеры подсовывают пользователям зараженные документы, обманом заставляя открыть их. Специалисты компании уже готовят решение, которое, скорее всего, будет выпущено в рамках планового обновления 14 апреля. Но оно не будет доступно для пользователей обычной системы Windows 7, так как поддержка данной версии прекратилась 14 января 2020 года. Исправление получат только пользователи продленной платной поддержки Windows 7 ESU.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему людей так привлекает виртуальный мир.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

18:14
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
18:12
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта
18:09
В Петербурге из-за коронавируса временно запретили плановую госпитализацию
18:05
Экс-жена рыжего из «Иванушек» получила на день рождения элитную иномарку
17:55
Врача в Петербурге, скрывшую поездку в Таиланд, увезли медики — видео
17:48
Видео экстрадиции совладельца ТЦ «Зимняя вишня» из Польши

Сейчас читают

Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок