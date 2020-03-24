Около миллиарда пользователей Windows оказались под серьезной угрозой

Компания Microsoft сообщила, что все пользователи Windows 7, 8.1 и всех поддерживаемых версий Windows 10 находятся под угрозой. Дело в том, что в системах существуют две критические уязвимости, которые не закрыты и активно пользуются хакерами.

Обе уязвимости касаются библиотеки Adobe Type Manager Library. Они позволяют удаленно запускать код в системе и полностью взять ее под контроль. Об этом сообщает Ixbt.com.

В Microsoft рассказали, что для использования уязвимостей хакеры подсовывают пользователям зараженные документы, обманом заставляя открыть их. Специалисты компании уже готовят решение, которое, скорее всего, будет выпущено в рамках планового обновления 14 апреля. Но оно не будет доступно для пользователей обычной системы Windows 7, так как поддержка данной версии прекратилась 14 января 2020 года. Исправление получат только пользователи продленной платной поддержки Windows 7 ESU.

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