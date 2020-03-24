Продолжение эпопеи #везименямразь: пьяная пассажирка такси устроила скандал под Нижним Новгородом

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Ниса Мурзанаева
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На этот раз у дебоширки на заднем сидении не умещались ноги.

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Фото, видео: ВКонтакте @novgorod_52, ТАСС /Steve Parsons

В сети появился еще один ролик под хештегом #везименямразь. На этот раз пьяная пассажирка такси устроила скандал в Дзержинске под Нижним Новгородом.

На кадрах видно, как женщина усаживается на заднее сидение автомобиля прямо позади водителя и начинает жаловаться на неудобства. Дебоширка, используя нецензурную брань и даже ударив мужчину по плечу, настаивала, чтобы тот подвинул свое кресло. У нее не умещались ноги. Пересаживаться на соседнее место ей отчего-то не хотелось.

Апофеозом неадекватного поведения гражданки стал момент, когда на выходе из автомобиля она наотрез отказалась платить за поездку. При этом, конечно же, обругав бедного таксиста.

Пользователи соцсети пришли в ярость от опубликованных кадров и встали на защиту автомобилиста.

«Прямо через сто метров бы выкинул из машины!»

«Позорище!..»

«Железным нервам водителя, можно только позавидовать», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяная пассажирка напала на таксиста в Тюмени. Дебоширка даже попыталась обвинить водителя в «изнасиловании».

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