Агрессивная пассажирка напала на водителя такси в Тюмени. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Видео инцидента опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, что пассажирка по какой-то причине отказывается выходить из автомобиля. Сначала женщина ругает водителя нецензурными словами, потом бьет его по голове, а в конце даже наносит ему удары ногами.

Завидев на улице прохожих, дебоширка решила переиграть ситуацию и начала громко кричать, утверждая, что ее «насилуют». Водителю все-таки удалось уехать с места происшествия.

Пользователи соцсети пришли в ярость от опубликованных кадров и встали на защиту таксиста. Многие заявили, что женщина вела себя действительно неадекватно.

«Надо было выкинуть ее из машины»;

«Явно под чем-то»;

«Позорище! Ни стыда, ни совести»;

«Бедный парень», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фитнес-тренер устроила скандал в московском такси. Девушка кричала таксисту, ставшую в последствии «мемом» фразу: «Вези, меня, мразь!».