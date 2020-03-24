«Карантин и карапуз»: Виторган в восторге от видео с сыном Нинидзе

Актриса Нино Нинидзе поделилась с подписчиками тем, как проводит время ее сын во время карантина. Она выложила в Instagram забавное видео, на котором ребенок играет со своей тенью у стены.

«" Игра с тенью" или изоляция малыша…», — написала актриса.

На пост тут же отреагировал возлюбленный Нино, актер Максим Виторган. Он пошутил на тему того, что ролик вполне может претендовать на статус короткометражного фильма.

«Короткометражка „Карантин и карапуз“», — прокомментировал Виторган.

Поклонники артистки тоже нашли видео интересным, а у маленького сына актрисы разглядели задатки таланта.

«Будущий артист»

«Театральный ребенок. Гены!»

«Творческая натура… театр теней одного актера»

«Какая прелесть! Я тоже так хочу. Просто взять и найти собеседника», — комментировали фолловеры.

Пара Нино Нинидзе и Максим Виторган постоянно радует публику юмористическими скетчами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган опубликовал в Instagram уморительное видео с возлюбленной в главной роли. На кадрах актриса предстала в образе сварливой тетки с оттопыренной губой, заказывающей еду через мобильное приложение.