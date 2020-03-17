«Повезло, так повезло: аппетит, целлюлит!» — Виторган в восторге от любимой Нинидзе
На юмористическом ролике от бывшего супруга Ксении Собчак актриса перевоплотилась в «прожорливую Зину» с необычной челюстью.
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Фото, видео: Instagram @mvitorgan
Максим Виторган опубликовал в Instagram уморительное видео с Нино Нинидзе в главной роли. На кадрах актриса предстала в образе сварливой тетки с оттопыренной губой, заказывающей еду через мобильное приложение.
«То есть, я одна буду жрать „Макдональдс“, а ты будешь просто смотреть? То есть, у меня будет целлюлит, а у тебя нет, потому что ты мужик?» — дерзко поинтересовалась артистка у любимого.
Возлюбленный Нино Нинидзе пришел в восторг от ее актерских способностей. Максим Виторган похвалил «лирического героя» своей избранницы в подписи к публикации.
«Прожорливая Зина и ее непотребно-потребительская корзина! Вот повезло, так повезло: ум, красота, целлюлит, аппетит — все в одном!» — написал актер в микроблоге.
Подписчикам Максима Виторгана опубликованный ролик тоже очень понравился. Фанатов впечатлил не только талант Нино Нинидзе, но и ее невероятное умение изменять прикус.
«Ну, вы ржете! Как так научиться челюстью маневрировать?!»
«Макс, она огонь!» — высказались фолловеры.
Некоторые поклонники Виторгана и вовсе увидели в видео скрытый подтекст. Им показалось, что героиня Нино Нинидзе с выдвинутой челюстью кого-то им напоминает.
«Ксюша?!» — спросил один из пользователей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях.
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