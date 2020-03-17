Максим Виторган опубликовал в Instagram уморительное видео с Нино Нинидзе в главной роли. На кадрах актриса предстала в образе сварливой тетки с оттопыренной губой, заказывающей еду через мобильное приложение.

«То есть, я одна буду жрать „Макдональдс“, а ты будешь просто смотреть? То есть, у меня будет целлюлит, а у тебя нет, потому что ты мужик?» — дерзко поинтересовалась артистка у любимого.

Возлюбленный Нино Нинидзе пришел в восторг от ее актерских способностей. Максим Виторган похвалил «лирического героя» своей избранницы в подписи к публикации.

«Прожорливая Зина и ее непотребно-потребительская корзина! Вот повезло, так повезло: ум, красота, целлюлит, аппетит — все в одном!» — написал актер в микроблоге.

Подписчикам Максима Виторгана опубликованный ролик тоже очень понравился. Фанатов впечатлил не только талант Нино Нинидзе, но и ее невероятное умение изменять прикус.

«Ну, вы ржете! Как так научиться челюстью маневрировать?!»

«Макс, она огонь!» — высказались фолловеры.

Некоторые поклонники Виторгана и вовсе увидели в видео скрытый подтекст. Им показалось, что героиня Нино Нинидзе с выдвинутой челюстью кого-то им напоминает.

«Ксюша?!» — спросил один из пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях.