«Море по колено»: Гагарина показала видео себя в 16 лет

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Алиса Старжевская
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Певица вспомнила времена, когда была конкурсанткой «Фабрики звезд».

Фото: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина поделилась архивным видео своего выступления 17-летней давности. Тогда артистка только начинала эстрадную карьеру на шоу «Фабрика звезд». Она призналась подписчикам в Instagram, что уже тогда не сомневалась в своем музыкальном будущем и верила в успех.

«Фабрика звезд 2. У этой девочки нет сомнений и комплексов. Ей море по колено, и она точно знает, чего хочет! А хочет она одного — петь и заниматься музыкой! Это ее очень вдохновляет и вселяет космическую энергию и уверенность! Привет вам из прошлого от 16 летней Полины», — написала Гагарина.

В комментариях к ролику отметились другие звезды. Так, актриса Анастасия Уколова призналась, что слушает Гагарину с тех самых пор.

«Я фанатка с тех самых времен, мне было девять лет», — призналась Уколова.

«Боже!» — отреагировала актриса Анна Чиповская.

Поклонники поддержали артистку и отметили, что за прошедшие годы она ни капельки не изменилась.

«Очень крутое исполнение! Помню, как мы смотрели эту фабрику»

«Полиночка, вы стали еще круче, и даже моложе», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Гагарина рассказала, от чего страдает во время карантина из-за пандемии коронавируса.

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