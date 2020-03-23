«Себя нужно любить больше всего»: Гагарина призналась, что страдает без объятий
Певица ограничила тесные контакты в период пандемии, но не может побороть желание близости.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Вспышка коронавируса разожгла в Полине Гагариной желание объятий. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Стараюсь ни с кем не обниматься, хотя очень хочется, обнимаю вот сама себя», — заявила она и добавила к этому два снимка.
На фото певица стоит в белом платье с открытой спиной, обхватив тело руками. Как и другие кадры, сделанные ее мужем Дмитрием Исхаковым, эти выполнены на высокохудожественном уровне. Особенно удачным выглядит игра света — на лицо и открытое плечо Полины падает солнечный луч.
Фотоаппарат в руке супруга объясняет, почему на снимке артистка вынуждена обнимать себя сама. Но не исключено, что Гагарина кокетничает. Возможно, в ласках у нее нет недостатка, а поза с обниманием выбрана для демонстрации фигуры недавно похудевшей звезды. В любом случае поклонников фото привели в восторг.
«Правильно! Себя нужно любить больше всего»;
«Божечки, какая богиня!»
«Нереальная, Полина, я без ума!»
«Господи, вы бесконечно красивая, бесконечно!» — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Миро «напророчила» будущее звезд на карантине, в том числе разлад Гагариной с мужем.
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