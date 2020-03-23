«Себя нужно любить больше всего»: Гагарина призналась, что страдает без объятий

Вспышка коронавируса разожгла в Полине Гагариной желание объятий. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Стараюсь ни с кем не обниматься, хотя очень хочется, обнимаю вот сама себя», — заявила она и добавила к этому два снимка.

На фото певица стоит в белом платье с открытой спиной, обхватив тело руками. Как и другие кадры, сделанные ее мужем Дмитрием Исхаковым, эти выполнены на высокохудожественном уровне. Особенно удачным выглядит игра света — на лицо и открытое плечо Полины падает солнечный луч.

Instagram @gagara1987

Фотоаппарат в руке супруга объясняет, почему на снимке артистка вынуждена обнимать себя сама. Но не исключено, что Гагарина кокетничает. Возможно, в ласках у нее нет недостатка, а поза с обниманием выбрана для демонстрации фигуры недавно похудевшей звезды. В любом случае поклонников фото привели в восторг.

«Правильно! Себя нужно любить больше всего»;

«Божечки, какая богиня!»

«Нереальная, Полина, я без ума!»

«Господи, вы бесконечно красивая, бесконечно!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Миро «напророчила» будущее звезд на карантине, в том числе разлад Гагариной с мужем.