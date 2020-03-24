Можно ли вместо АИ-95 заливать в автомобиль АИ-92

|
Алиса Старжевская
109

Эксперты рассказали, как выбрать подходящий бензин для своего автомобиля и что будет, если залить неподходящее топливо.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Многие автовладельцы задаются вопросом, каким бензином заправлять машину? Большинство отдает предпочтения 92-му, кто-то же заливает в свой бак 95-й. Первое, на что стоит обратить внимание — какое топливо указано в документации на машину, так как любая компания калибрует двигатели под определенный сорт бензина. Заправляя авто другим топливом, вы можете столкнуться с опасной детонацией и значительными проблемами в работе двигателя. Об этом сообщает «Российская газета».

Если для вашей машины разрешены и 92-й, и 95-й бензин, то лучше выбрать второй, так как тем самым вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата и уменьшаете детонацию двигателя.

Однако стоит отметить, что горючее с более высоким октановым числом, как правило, рекомендуется, а с более низким — допускается. На низкооктановом бензине машина поедет хуже — да и расход бензина будет больше. В итоге, пытаясь сэкономить, вы, наоборот, будете чаще заправлять машину. Еще и подвергните двигатель опасности.

Если же заливать 92-й бензин, когда это не разрешено, то это может привести перегреву мотора, преждевременному выходу из строя свечей зажигания, прогоранию поршней и выходу из строя катализатора. Однако если ездить не на больших оборотах и не выжимать педаль газа в пол, то таких ситуаций можно избежать.

Смешивать 92-й и 95-й также не рекомендуется. Сорта бензина различаются по плотности, поэтому при смешивании АИ-92 постепенно переместится на дно бака, а 95-й расположится верхним слоем. Следовательно, такое смешивание бесполезно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых популярных иномарках в России.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

22:54
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
22:41
Ранее похищенные исторические пушки подняли со дна Финского залива в Кронштадте
22:27
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
22:14
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
21:59
Можно ли вместо АИ-95 заливать в автомобиль АИ-92
21:48
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке

Сейчас читают

Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок