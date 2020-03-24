Можно ли вместо АИ-95 заливать в автомобиль АИ-92

Многие автовладельцы задаются вопросом, каким бензином заправлять машину? Большинство отдает предпочтения 92-му, кто-то же заливает в свой бак 95-й. Первое, на что стоит обратить внимание — какое топливо указано в документации на машину, так как любая компания калибрует двигатели под определенный сорт бензина. Заправляя авто другим топливом, вы можете столкнуться с опасной детонацией и значительными проблемами в работе двигателя. Об этом сообщает «Российская газета».

Если для вашей машины разрешены и 92-й, и 95-й бензин, то лучше выбрать второй, так как тем самым вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата и уменьшаете детонацию двигателя.

Однако стоит отметить, что горючее с более высоким октановым числом, как правило, рекомендуется, а с более низким — допускается. На низкооктановом бензине машина поедет хуже — да и расход бензина будет больше. В итоге, пытаясь сэкономить, вы, наоборот, будете чаще заправлять машину. Еще и подвергните двигатель опасности.

Если же заливать 92-й бензин, когда это не разрешено, то это может привести перегреву мотора, преждевременному выходу из строя свечей зажигания, прогоранию поршней и выходу из строя катализатора. Однако если ездить не на больших оборотах и не выжимать педаль газа в пол, то таких ситуаций можно избежать.

Смешивать 92-й и 95-й также не рекомендуется. Сорта бензина различаются по плотности, поэтому при смешивании АИ-92 постепенно переместится на дно бака, а 95-й расположится верхним слоем. Следовательно, такое смешивание бесполезно.

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