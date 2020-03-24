Нижегородского фитнес-тренера уволили из-за оскорбления клиентки

Нижегородского фитнеса-тренера Артура Судьина уволили из-за публичного оскорбления клиентки. Также ему запретили работать во всех фитнес-клубах города и области. Фитнес-инструктор записал видео, в котором поделился своими дальнейшими планами и прокомментировал инцидент.

«Постараюсь перейти на удаленку, плюс у меня есть ноги-руки, перейду на обычные работы, поэтому никаких проблем я не вижу», — заявил экс-тренер.

Instagram @arch_shredz

Ранее Артур Судьин разместил в сторис на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена полная девушка на беговой дорожке. Автор поста сопроводил снимок подписью «*****, а она нас не сожрет?» Публикация вызвала бурное негодование комментаторов и широко разошлась по соцсетям.

Судьин заверил, что планирует извиниться перед клиенткой. По его словам, ставшая скандальной публикация была лишь шуткой — отсылкой к известному интернет-мему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пьяная пассажирка такси устроила скандал под Нижним Новгородом.