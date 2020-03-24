Российский актер театра и кино Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТ им. Горького. По его словам, причиной стали сложные отношения с руководством организации, сообщает «СтарХит».

«Я разорвал отношения со МХАТ им. Горького. Отношения стали очень сложными с начала года, но сейчас… Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого „лже-театра“», — заявил актер.

На сцене театра Александр Домогаров выступал в качестве приглашенного актера — вместе с Юлией Высоцкой он играл в театральной постановке Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Сама же артистка пока не прокомментировала решение своего коллеги.

Александр Домогаров с 1995 года служит в Театре им. Моссовета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Домогаров борется с усталостью при помощи мельдония.