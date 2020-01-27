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Александр Домогаров борется с усталостью при помощи мельдония

, 10:07 | Карина Бернтгольц 241

Артист признался, что знает о побочных действиях препарата, однако продолжает его употреблять.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Российский актер Александр Домогаров в эфире программы на федеральном канале сделал шокирующее признание. Он заявил, что употребляет мельдоний, причем довольно в больших количествах.

«Я пью «Милдронат». Серьезно, вчера играли спектакль, я выпил десять таблеток «Милдроната«», — рассказал звезда.

Он отметил, что знает о побочных действиях препарата, однако вынужден его употреблять для восполнения запасов энергии. По словам Домогарова, зачастую ему приходится работать без выходных и другого выхода, кроме как искусственного способа восстановления сил, у него нет.

«Я знаю, что вредно, а что делать, а где энергию брать? Знаете, когда вам будет 56 лет, я посмотрю, как у вас будет хватать энергии на пять спектаклей подряд. Улетел в Японию на съемки, вернулся 10-го числа убитый, просто убитый, а 12-го мы начали репетировать», — вспомнил артист.

Как отмечает KP.RU, мельдоний до недавнего времени рекомендовали спортсменам для повышения выносливости. Кроме того, он используется для лечения заболеваний сердца и детоксикации организма при алкогольной зависимости. Однако препарат обладает большим количеством побочных эффектов и в больших количествах опасен для здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о съемках в Крыму кинокартины «Гардемарины — 4», в которых принимает участие Домогаров. 

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