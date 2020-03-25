Принц Гарри встретился с бывшей сразу после отъезда Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри недавно побывали с официальным визитом в Великобритании. После этого герцогиня Сассекская отправилась в Канаду, где ее ждал маленький сын Арчи. В этом время ее оставшийся на родине супруг решил поразвлечься.

Старые товарищи принца Гарри закатили ему пышную прощальную вечеринку. Одной из главных гостей торжества стала бывшая возлюбленная герцога Сассекского — Челси Дэйви.

«Он крепко обнял ее. Он был в восторге от того, что она была там. У нее с Гарри серьезная связь, но я сомневаюсь, что они когда-нибудь что-нибудь снова начнут встречаться», — цитирует свой источник The Sun.

Несмотря на многочисленные подшучивания во время вечеринки над Челси Дэйви и принцем Гарри, их общие друзья уверили — молодой человек никогда бы не пошел на предательство по отношению к Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина разлада между принцами Гарри и Уильямом.