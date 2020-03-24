Mail.ru Group запускает кампанию #ИграемДома, нацеленную на геймеров
MY.GAMES, ВКонтакте и «Одноклассники» выделят ресурсы на общую сумму 200 миллионов рублей.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Mail.ru Group напомнила российским геймерам о важности самоизоляции во время вспышки коронавируса, запустив кампанию #ИграемДома. Социальные сети ВКонтакте и «Одноклассники», а также издательство MY.GAMES (все три компании входят в IT-холдинг) выделят ресурсы на сумму, эквивалентную 200 миллионам рублей на реализацию этой инициативы. 60 миллионам российских геймеров будут доступны специальные ежедневные бонусы и награды сразу в десятках игр на платформах Mail.ru Group.
Также участникам акции могут принять участие в розыгрыше 600 IPhone 11. Бесплатную доставку смартфонов победителям обеспечит «AliExpress Россия». Призовой фонд будет распределен между тремя платформами IT-холдинга Mail.ru Group. Разработчики игр, которые присоединятся к кампании, получат взамен бесплатное продвижение в «Одноклассниках», ВКонтакте и через маркетинговые каналы MY.GAMES.
Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске раздела с онлайн-экскурсиями по закрытым на карантин музеям в «Одноклассниках».
Читайте также
70%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?