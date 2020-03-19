«Одноклассники» объявили о запуске раздела с онлайн-экскурсиями по закрытым на карантин музеям
Для просмотра постоянных и временных экспозиций сокровищниц культуры регистрация в соцсети необязательна.
Фото: Ok.ru
«Одноклассники» запустили раздел с виртуальными экскурсиями по крупнейшим музеям России, закрывшихся на карантин в связи со вспышкой коронавируса.
Для того, чтобы увидеть сокровища мировой культуры, регистрироваться в соцсети необязательно. Отправиться на виртуальную прогулку можно, зайдя в раздел «Онлайн-экскурсии» на портале «Мы в музей».
Вниманию пользователей предлагаются постоянные и временные экспозиции ВДНХ, Третьяковской галереи, Эрмитажа, ГМИИ имени Пушкина и других сокровищниц культуры. Виртуальные экскурсии можно найти и в самой соцсети, на видеоплатформе ОК, пользуясь хештегами #культурнаявесна и #мывмузей.
В условиях, когда культурные учреждения закрывают свои двери, руководствуясь соображениями безопасности, «Одноклассники» делают все возможное, чтобы обеспечить пользователям доступ к образованию и шедеврам мирового искусства.
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