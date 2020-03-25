Жительница Коми сняла на камеру телефона НЛО

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Василий Заика
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Загадочный объект появился в небе над Ухтой вечером 23 марта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Moritz Frankenberg, ВКонтакте@Галина Истомина

Жительница Республики Коми сняла на камеру мобильного телефона НЛО. Очевидец отметила в социальной сети ВКонтакте, что загадочный объект она заметила в небе над Ухтой вечером 23 марта.

«В Ухте только что пролетел НЛО. Двигался с северо-запада на север», — написала автор публикации.

Женщина добавила, что объект бесшумно передвигался с включенными огнями. Пока местная жительница перебегала в другую комнату, «инопланетный корабль» уже был на горизонте.

Судя по кадрам, снятым в режиме увеличения, можно предположить, что НЛО не что иное, как пассажирский самолет с работающими бортовыми аэронавигационными огнями. Даннуе версию подтверждают и эксперты Международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск», в группе которого жительница Коми и выложила снятые материалы.

ВКонтакте @Галина Истомина

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Шотландии удивил неопознанный летающий объект в небе.

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