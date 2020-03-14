Не может быть! Жителей Шотландии удивил неопознанный летающий объект в небе — видео
Видео, на котором запечатлен неизвестный парящий в воздухе крупный предмет, похожий на тарелку, было опубликовано в Twitter.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Tschiponnique Skupin, YouTube @ UYM • UFO
Жители Шотландии стали свидетелями необычного зрелища. В небе они заметили неопознанный летающий объект белого цвета. Очевидцы записали случившееся на видео. Короткий ролик, подтверждающий информацию о необычном летающем теле, опубликован в Twitter издания The Sun.
Судя по комментариям, многие пользователи социальной сети приписали объекту инопланетное происхождение. В то же время другие принялись гадать, на что может быть похож летающий предмет. Кто-то нашел его сходство с самолетом, а кто-то предположил, что это другой летательный аппарат. Обсуждение провокационной видеозаписи с так называемым НЛО продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились кадры падения некого небесного тела, похожего на метеорит в небе над Петербургом.
Нашли ошибку?