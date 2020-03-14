Жители Шотландии стали свидетелями необычного зрелища. В небе они заметили неопознанный летающий объект белого цвета. Очевидцы записали случившееся на видео. Короткий ролик, подтверждающий информацию о необычном летающем теле, опубликован в Twitter издания The Sun.

Судя по комментариям, многие пользователи социальной сети приписали объекту инопланетное происхождение. В то же время другие принялись гадать, на что может быть похож летающий предмет. Кто-то нашел его сходство с самолетом, а кто-то предположил, что это другой летательный аппарат. Обсуждение провокационной видеозаписи с так называемым НЛО продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились кадры падения некого небесного тела, похожего на метеорит в небе над Петербургом.