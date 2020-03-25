Шлеменко принял вызов Емельяненко на бой

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Валентин Черников
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Профессионал Bellator MMA записал ответное обращение к чемпиону мира по смешанным боевым искусствам.

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Фото, видео: Instagram @alexandershlemenko

Вызов Александра Емельяненко на бой принял Александр Шлеменко. Боец смешанных единоборств записал ответное обращение в Instagram. В нем профессионал Bellator MMA отметил, что получить вызов от чемпиона мира неожиданно и приятно, поскольку к самому Емельяненко последнее время выстроилась очередь из желающих вызвать на бой его.

«Александр, как ты выразился? Бздило картонное? Так вот я им не являюсь. Принимаю твой вызов по правилам MMA. Жду от тебя конкретики», — сказал на камеру Шлеменко.

Как писал 5-tv.ru, накануне Емельяненко заявил в микроблоге, что наткнулся на февральскую статью с упоминанием слов Шлеменко. По словам чемпиона, тот утверждал, что вокруг тяжеловеса сложился «миф непобедимого». Чтобы развеять его, спортсмен предложил представителю Bellator MMA встретиться на ринге.

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