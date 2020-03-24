«Я тебя побью с удовольствием»: Емельяненко бросил вызов Шлеменко
Российский боец смешанных единоборств опубликовал видеообращение.
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Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko
Александр Емельяненко бросил вызов Александру Шлеменко. На своей странице в Instagram 38-летний спортсмен выложил видеообращение к своему 35-летнему коллеге.
Боец смешанных единоборств напомнил профессионалу Bellator MMA, что речь о поединке уже велась, причем еще перед боем с тяжеловесом Михаилом Кокляевым.
«Здрасьте, люди добрые! Здесь наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня „миф непобедимого“. Выходи, подеремся с тобой! Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг, готов был заменить его, если тот вдруг травмируется. Ну, давай, Саша, если ты не бздило картонное, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием!» — заявил Александр Емельяненко.
В настоящее время спортсмен находится в Чеченской Республике, где проводит подготовку к бою против Магомеда Исмаилова, который запланирован на 24 июля. Всего в активе Александра Емельяненко 36 поединков, 28 из которых завершились его победой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову пояс чемпиона РЕН ТВ.
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