«Я тебя побью с удовольствием»: Емельяненко бросил вызов Шлеменко

Александр Емельяненко бросил вызов Александру Шлеменко. На своей странице в Instagram 38-летний спортсмен выложил видеообращение к своему 35-летнему коллеге.

Боец смешанных единоборств напомнил профессионалу Bellator MMA, что речь о поединке уже велась, причем еще перед боем с тяжеловесом Михаилом Кокляевым.

«Здрасьте, люди добрые! Здесь наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня „миф непобедимого“. Выходи, подеремся с тобой! Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг, готов был заменить его, если тот вдруг травмируется. Ну, давай, Саша, если ты не бздило картонное, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием!» — заявил Александр Емельяненко.

В настоящее время спортсмен находится в Чеченской Республике, где проводит подготовку к бою против Магомеда Исмаилова, который запланирован на 24 июля. Всего в активе Александра Емельяненко 36 поединков, 28 из которых завершились его победой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову пояс чемпиона РЕН ТВ.