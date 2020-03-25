Заседание совета по культуре с участием Путина в Петербурге перенесено

Заседание совета по культуре с участием президента России Владимира Путина, которое должно было состояться в Константиновском дворце Санкт-Петербурга 25 марта, не состоится. Точная дата проведения мероприятия пока не называется. Об этом журналистам заявил советник президента по культуре и секретарь совета Владимир Толстой.

«Заседание перенесено», — цитирует Толстого ТАСС.

По традиции в день работника культуры, который отмечается сегодня, глава государства вручает премии президента для молодых деятелей культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества по итогам предыдущего года. Награждение также перенесено.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, указ о присуждении премий был подписан Владимиром Путиным 23 марта.