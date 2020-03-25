Видео: ярославец заблокировал реанимобиль с младенцем и не давал выехать

Избыточно упрямый житель Ярославля заблокировал во дворе реанимобиль с маленьким ребенком внутри и несколько минут не давал скорой выехать. Видео с инцидентом появилось в сети.

На кадрах видно черный автомобиль Hyndai с включенными аварийными огнями, который стоит перед реанимобилем. Водитель намерен проехать вперед и не двигается с места, даже когда медики включают сирену с проблесковыми маячками.

В итоге одному из них пришлось выйти к мужчине, чтобы убедить того сдать назад. Другой медик тем временем предупредил водителя по громкой связи об уголовной ответственности за отказ пропустить скорую помощь. Недовольно помахав руками, ярославец все-таки сел за руль и начал отъезжать. Все это происходило под крики младенца.

Как сообщает паблик «Жесть Ярославля» во «ВКонтакте», инцидент произошел вечером 25 марта во дворе дома № 5/2 на Звездной улице. Реанимобиль приехал туда на экстренный вызов. В помощи нуждался маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом дорожном происшествии со скорой помощью — машина медиков с тяжелобольным пациентом внутри врезалась в легковушку.