Скорая с тяжелобольным пациентом столкнулась с легковушкой в Москве

Карета скорой помощи с тяжелобольным пациентом внутри столкнулась с легковым автомобилем в центре Москвы. 5-tv.ru публикует фото и видео с места аварии.

На кадрах видно, что скорая в результате ДТП лишилась переднего бампера. Неподалеку от нее расположен каршеринговый автомобиль со вмятинами на левом боку. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

По информации 5-tv.ru, ДТП произошло 23 марта на Каланчевской улице. В момент аварии машине медиков находился тяжелобольной пациент, которого везли в реанимацию.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП со скорой в Санкт-Петербурге — в результате столкновения с такси машина медиков упала на бок и начала кружиться, высекая снопы искр.