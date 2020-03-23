Скорая с тяжелобольным пациентом столкнулась с легковушкой в Москве
5-tv.ru публикует эксклюзивные фото и видео с места ДТП.
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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, 5-tv.ru
Карета скорой помощи с тяжелобольным пациентом внутри столкнулась с легковым автомобилем в центре Москвы. 5-tv.ru публикует фото и видео с места аварии.
На кадрах видно, что скорая в результате ДТП лишилась переднего бампера. Неподалеку от нее расположен каршеринговый автомобиль со вмятинами на левом боку. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.
По информации 5-tv.ru, ДТП произошло 23 марта на Каланчевской улице. В момент аварии машине медиков находился тяжелобольной пациент, которого везли в реанимацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП со скорой в Санкт-Петербурге — в результате столкновения с такси машина медиков упала на бок и начала кружиться, высекая снопы искр.
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