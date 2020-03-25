«Милые мгновенья»: Орбакайте растрогала фанатов, показав, как поет с дочкой перед сном
Певица поделилась роликом, где укладывает малышку спать и поет с ней вместе.
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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k
Известная российская певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram трогательное видео. На нем артистка, которая как и многие звезды в период карантина, остается дома, поет песню вместе с маленькой дочкой Клавдией. Артистка, судя по всему, укладывает малышку спать и разучивает с ней песню из советского фильма «Маленький принц».
«Птички, временно не перелетные», — подписала видео Орбакайте.
Поклонники пришли в восторг от ролика и засыпали маленькую певицу комплиментами. Многие отмечали, что сейчас самое лучшее время, чтобы побыть вместе с детьми.
«У звездных детей сейчас самое счастливое время — мама или папа каждый день дома»
«Какие милые мгновения, которые останутся у доченьки в памяти на всю жизнь!»
«Мамина девочка»
«Клавочка — умничка»
«Милый детский голосок», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Орбакайте с мужем и дочерью прокатились по горам Колорадо.
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