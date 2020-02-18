Видео: Орбакайте с мужем и дочерью прокатились по горам Колорадо

Февральские каникулы Кристины Орбакайте проходят на горнолыжном курорте в Аспене американского штата Колорадо. Фанаты певицы знают, что она не упускает возможности отдохнуть с семьей. Такая возможность на этот раз ей предоставилась из-за сломанной лодыжки. В связи с травмой артистке пришлось отметить концерты до апреля.

Instagram @orbakaite_k

Делать шоу на сцене Орбакайте пока не в состоянии, однако поклонники не унывают. Артистка развлекает их иными доступными способами. В том числе выкладывает занятные фото и видео в Instagram. На этот раз она поделилась кадрами с семилетней дочерью Клавдией и супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым из поездки на снегоходе по горам.

Для управления снегоходом не нужно нагружать ноги. Поэтому такое средство передвижения по заснеженным трассам певице подошло, в отличие от лыж и сноуборда. Но, похоже, больше всех развлечение понравилось маленькой внучке Аллы Пугачевой. Клава с ветерком прокатилась на сноуборде вместе с отцом. Попутно семейство запечатлело восхитительные горные виды.

Ранее 5-tv.ru писал, что сломавшая ногу Орбакайте усиленно занимается на тренажере.