Сбербанк отменит «банковский роуминг», но введет комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц

Заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала об изменениях тарифов с апреля текущего года. Выяснилось, что кредитная организация отменит «банковский роуминг», но введет комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц.

Получается, что клиенты банка, которые осуществляют перевод другому клиенту этого же кредитного учреждения, но в другой регион, больше не будут платить комиссию в размере 1%. Чтобы компенсировать отмену «банковского роуминга» Сбербанк решил ввести новую комиссию, которая коснется только 12% их клиентов.

«Более 88% наших клиентов ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 тысяч рублей», — цитируют Кирсанову «Ведомости».

Для переводов свыше 50 тысяч рублей (учитываются переводы со всех дебетовых карт клиентов) комиссия составит 1% от суммы, но не более одной тысячи рублей.

«Продукт не может быть абсолютно бесплатным. Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности», — утверждает зампред правления Сбербанка.

Известно, что комиссий можно будет избежать, купив у Сбербанка «подписку» на переводы. Благодаря ей за 99 рублей клиент сможет увеличить лимит своих переводов до 100 тысяч рублей в месяц. А за 199 рублей можно будет приобрести «безлимит» на переводы в течение месяца. Также будет доступна «подписка» на год — ее стоимость составит 1599 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Герман Греф рассказал — в 2019 году Сбербанк получил 860 миллиардов рублей чистой прибыли.