Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря, заявили в Минобороны

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Алиса Маркова
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Поиск летчика упавшего в море воздушного судна затруднен сложными метеоусловиями в районе проведения операции.

Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Отмечается, что поиск летчика упавшего в море воздушного судна затруднен сложными метеоусловиями в районе проведения операции.

«25 марта около 20:10 в акватории Черного моря в 50 километрах от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.

Тем не менее для поиска и спасения пилота истребителя подняты спасательные силы Южного военного округа. В район проведения операции направлены противолодочный корабль, Ан-26, Ми-8.

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