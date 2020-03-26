«С годами краше»: фанатов покорили архивные снимки Екатерины Климовой
Актриса показала фотографии разных лет, и как она менялась с возрастом.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Актриса Екатерина Климова показала подписчикам в Instagram результат девятидневного карантина. Она сделала видео из архивных фотографий, на котором видно, как менялась артистка с годами. Трансформации Климовой показаны с детства и до сегодняшних дней.
«Шкафы с документами и фотографиями разобраны», — отрапортовала актриса.
Фолловеры нашли видео потрясающим, а саму Климову с возрастом выглядящей все лучше и лучше.
«С возрастом Вы научились улыбаться. На детских фото такое обиженное личико»
«С каждым годом только краше»
«Глаза с возрастом все красивее и выразительнее становились»
«Супер!!! Катя, Вы очаровательны»
«С годами только краше и моложе», — хвалили свою любимицу поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова посетовала, что не очень хорошо выглядела в свои 18 лет. Снимок, который она показала фанатам, когда-то так не нравился актрисе, что она его порвала.
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