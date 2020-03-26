«С годами краше»: фанатов покорили архивные снимки Екатерины Климовой

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Алиса Старжевская
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Актриса показала фотографии разных лет, и как она менялась с возрастом.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Актриса Екатерина Климова показала подписчикам в Instagram результат девятидневного карантина. Она сделала видео из архивных фотографий, на котором видно, как менялась артистка с годами. Трансформации Климовой показаны с детства и до сегодняшних дней.

«Шкафы с документами и фотографиями разобраны», — отрапортовала актриса.

Фолловеры нашли видео потрясающим, а саму Климову с возрастом выглядящей все лучше и лучше.

«С возрастом Вы научились улыбаться. На детских фото такое обиженное личико»

«С каждым годом только краше»

«Глаза с возрастом все красивее и выразительнее становились»

«Супер!!! Катя, Вы очаровательны»

«С годами только краше и моложе», — хвалили свою любимицу поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова посетовала, что не очень хорошо выглядела в свои 18 лет. Снимок, который она показала фанатам, когда-то так не нравился актрисе, что она его порвала.

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