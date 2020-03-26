Конфликт спортсменов Александра Емельяненко и Александра Шлименко накалился. 24 марта чемпион мира по смешанным боевым искусствам бросил вызов профессионалу Bellator MMA после того, как наткнулся на февральскую статью с упоминанием слов Шлеменко. В публикации тот утверждал, что вокруг тяжеловеса сложился «миф непобедимого». Чтобы развеять его, Емельяненко предложил представителю американской ассоциации встретиться на ринге.

«Давай, Саша, если ты не бздило картонное, подеремся с тобой по правилам бокса», — заявил чемпион.

На следующий день его тезка и коллега принял вызов и при этом указал, что выражение «бздило картонное» к нему не относится.

Теперь Емельяненко записал новое обращение, в котором повторил брошенную им ранее обидную фразу. Кроме того, он обвинил вызванного им на бой спортсмена в жадности.

«Шлименко, а еще говоришь, что ты не бздило. Конкретное ты бздило. Мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю смешанных единоборств, пока в них выступаешь, столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю. Надевай перчатки, давай подеремся», — заявил боец на камеру.

Поклонники смешенных единоборств потерли ладони и приготовились к очередному ответному жесту от Шлименко.

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