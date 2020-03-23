Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США
Поединок с Фергюсоном, который должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, отменили из-за пандемии.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США. Из-за пандемии коронавируса, бой с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, отменили местные власти. Организаторы ищут новое место для проведения поединка. По словам Нурмагомедова сейчас в Соединенных Штатах нет ни одного участника его команды. Между тем менеджеры турнира уже заявили — бой состоится в любом случае даже при пустых трибунах. Вероятное место проведения — Объединенные Арабские Эмираты.
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