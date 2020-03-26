Качан едва не поссорился с Галкиным и Пугачевой из-за Задорнова

Актер вспомнил, как не сошелся во взглядах со звездной парой по поводу соборования смертельно больного сатирика.

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov

Совершение православного таинства над смертельно больным Михаилом Задорновым в 2017 году чуть не рассорило его близких друзей — Максима Галкина, Аллу Пугачеву и Владимира Качана. Об этом актер рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Как вспомнил Качан, у сатирика сначала обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга. Предложили операцию, но Задорнов отказался. Он был уверен, что «ложиться под нож» — крайняя мера. В результате он дотянул до периода, когда опухоль стала злокачественной. До последнего момента юморист надеялся на спасение от врачей, но лечение не помогло.

Народный артист вспомнил, как навещал Задорнова в последние недели его жизни. Каждая встреча давалась Качану нелегко, но он старался выглядеть веселым.

«Я каждый раз морально готовился следующему визиту к нему. Мы с Галкиным приезжали. Максим стал рассказывать анекдоты. А Миша вцепился в руку Галкина. Так и просидели весь вечер», — рассказал актер.

По его словам, с Галкиным и Пугачевой он разошелся в вопросе елеосвящения Задорнова незадолго до смерти друга. Это одно из таинств церкви, которое также называется соборованием. Оно заключается в том, что священник мажет тело верующего освященным елеем и читает над ним молитву. Считается, что этот обряд и молитва помогают исцелить больного и очистить его от грехов перед Богом.

«Соборовал его отец Андрей. Галкин с женой подумали, что это пиар отца Андрея. Были резко против. Но какой священнику нужен пиар? Мы чуть не поссорились с ними. В православии и религии, как я думаю, нет никакого пиара», — рассказал Качан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкина рассмешило заявление Разина о наличии нефтяной скважины у Пугачевой.

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