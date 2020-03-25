Галкина рассмешило заявление Разина о наличии нефтяной скважины у Пугачевой

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Игорь Рязов
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Продюсер ранее рассказал, что нефть приносит примадонне «очень большой ежедневный доход».

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин прокомментировал слова продюсера Андрея Разина о том, что у его жены Аллы Пугачевой якобы есть нефтяная скважина. Юморист высказался об этом в разделе сторис своего Insgtaram-аккаунта.

«Адресок скважины не подкинете? Хоть будем знать, где деньги наши», — написал Галкин поверх скриншота статьи с пересказом слов Разина.

Instagram @maxgalkinru

«Большой секрет» доходов Пугачевой отец-основатель группы «Ласковый май» раскрыл в беседе с корреспондентами издания «Собеседник».

«У многих артистов в их городе (Нефтеюганск — Прим. ред.) есть собственные скважины. Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы <…>. Это очень большой ежедневный доход, очень большой», — сообщил продюсер со ссылкой на знакомого нефтяника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин высмеял акцент Насти Ивлеевой в беседе Джерадом Лето. Звезды шоу-бизнеса пообщались в видеочате во время самоизоляции.

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