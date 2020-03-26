Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать больного отца в Великобритании
Герцогиня Сассекская опасается, что принц Чарльз заразит ее супруга коронавирусом COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © PPE/face to face
Меган Маркл запретила своему супругу принцу Гарри навещать принца Чарльза в Великобритании. Она опасается, что ее муж заразится от отца коронавирусом, сообщает The Daily Mail.
«Инсайдер сказала, что герцогиня Сассекская потребовала от Гарри ни при каких обстоятельствах не выезжать куда-либо в этот период», — пишет издание.
Таблоид отмечает со ссылкой на источники, что принц был очень расстроен из-за болезни отца. Он сожалеет, что ничем не может помочь 71-летнему Чарльзу из Канады.
Меган Маркл и принц Гарри сейчас находятся в самоизоляции в частном особняке на острове Ванкувер. Они предприняли все меры, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Весь обслуживающий персонал носит медицинские маски и специальные латексные перчатки.
«Если они изолируют себя, это не значит, что они не могут помочь. Они не просто сидят дома и ничего не делают. Меган и Гарри работают с некоммерческой организацией по психическому здоровью, чтобы создать онлайн-систему для поддержки наиболее уязвимых людей. Таких, как матери, страдающие от послеродовой депрессии», — сказал источник.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Наследник британского престола самоизолировался в шотландском поместье с супругой.
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