У принца Чарльза обнаружили коронавирус
71-летний наследник британского престола самоизолировался в шотландском поместье с супругой.
Фото: www.globallookpress.com /Pool
Тест 71-летнего принца Чарльза на COVID-19 оказался положительным. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус.
По имеющейся информации, у наследника престола появились «легкие симптомы», но в остальном он чувствует себя хорошо. Принц Уэльский самоизолировался в своем доме в Шотландии с супругой — герцогиней Корнуолл. Ее анализы ранее показали отрицательный результат на коронавирус.
Как уточняет The Guardian, за последние недели сын Елизаветы II контактировал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий. Выяснить, от кого заразился принц пока представляется невозможным.
Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки в России заразились коронавирусом 163 человека.
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