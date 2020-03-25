У принца Чарльза обнаружили коронавирус

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Валентин Черников
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71-летний наследник британского престола самоизолировался в шотландском поместье с супругой.

Фото: www.globallookpress.com /Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса

Тест 71-летнего принца Чарльза на COVID-19 оказался положительным. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус.

По имеющейся информации, у наследника престола появились «легкие симптомы», но в остальном он чувствует себя хорошо. Принц Уэльский самоизолировался в своем доме в Шотландии с супругой — герцогиней Корнуолл. Ее анализы ранее показали отрицательный результат на коронавирус.

Как уточняет The Guardian, за последние недели сын Елизаветы II контактировал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий. Выяснить, от кого заразился принц пока представляется невозможным.

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки в России заразились коронавирусом 163 человека.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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