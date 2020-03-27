Звезда «Не родись красивой» разыскивает риелтора, задолжавшего ей миллионы

Юлия Рутберг доверилась старому знакомому и стала жертвой мошенничества.

Фото: www.globallookpress.com /Aleksandr Sternin

Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Рутберг обратилась к правоохранителям с просьбой отыскать знакомого риелтора, который задолжал актрисе три миллиона рублей, сообщает «СтарХит» со ссылкой на адвоката знаменитости Никиту Глушкова.

Как пояснил юрист, некий Виталий Подольский одолжил у Рутберг деньги под расписку. Однако после ранее обговоренного срока возвращать их отказался. Актриса была вынуждена подать исковое заявление в Хамовнический суд Москвы.

«Доказано, что ответчик должен вернуть Юлии три миллиона рублей. Плюс, установлены проценты, которые будут взыскиваться с него ежемесячно. Исполнительный лист передан судебным приставам, однако Виталий Подольский по-прежнему уклоняется от закона», — отметил Глушков.

Кроме того, адвокат Юлии пояснил, что изначально агент по недвижимости выходил на связь и просил дать отсрочку. Затем мошенник перестал брать трубки с любых телефонных номеров.

По словам юриста Рутберг, уклонение от возврата денег чревато для Подольского печальными последствиями. Так, судебные приставы уже приступили к реализации имущества горе-риелтора.

«У Виталия имеется в собственности комната в Москве, земельный участок и дом. Сейчас на эти объекты наложен арест и соответственно процедура идет полным ходом. Поиском ответчика занимаются соответствующие органы», — резюмировал Никита Глушков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что актриса Юлия Рутберг ополчилась на известную балерину Анастасию Волочкову.

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