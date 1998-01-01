Скандал в прямом эфире: Анастасия Волочкова ответила на оскорбление Юлии Рутберг

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Российская балерина вступила в очередной конфликт, на этот раз ее оппоненткой стала популярная российская актриса Юлия Рутберг.

Фото: ВКонтакте @volochkova_a

Любимица миллионов, известная российская балерина Анастасия Волочкова стала виновницей очередного скандала. В прямом эфире шоу «Звезды сошлись» теледива вступила в перепалку с известной российской актрисой Юлией Рутберг. Звезда балета не стерпела оскорблений в свой адрес и достойно ответила своей оппонентке.

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Все началось с обсуждения внешнего вида племянницы Александра Маршала и ее возлюбленного. В частности, особое внимание привлекли татуировки мужчины, которые Волочкова не нашла привлекательными. Звезда призналась, что не видит особой красоты в наколках на теле, однако в одно время сделала и себе несколько тату. Балерина с гордостью отметила, что ее мастером стал монах под Бангкоком, который набивал наколки самой Анджелине Джоли.

Скандальная блондинка не побоялась сравнить себя с возлюбленным племянницы Маршала и прямо намекнула, что татуировки красиво смотрятся только на «эстетичном теле», а мужчине не помешает сходить в спортзал.

Известная российская актриса Юлия Рутберг ответила на замечание Волочковой.

— Они (племянница Маршала и ее возлюбленный) никому и ничего не сделали. А мы с вами сейчас отчасти — некоторые — ведем себя как абсолютное быдло, — заметила звезда.

Как и следовало ожидать, балерина не стерпела критики в свой адрес. Она нашла, чем ответить звезде отечественного кинематографа.

— Закатила тут какую-то трагедию. Больше хотите мне судилище устроить, чем я ребятам. Я никого не осуждала, вы мне говорите: «Встань, сядь». Милая моя, я вам что, кукла, что ли? Я Россию представляла на мировых сценах, я выразила просто свою реакцию, ну мне стало смешно, ну, что такого? — возмутилась теледива.

Ранее Пятый канал рассказал, что Никас Сафронов вручил Волочковой веник вместо букета.

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