Полине Гагариной исполнилось 33 года

Сегодня популярная певица Полина Гагарина отмечает день рождения — 33 года. Об этом она сообщила в своем профиле в Instagram.

«33! Красивая цифра! Я очень люблю все, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю», — призналась звезда.

Певица решила порадовать своих слушателей и представила в свой праздничный день новую песню «Ты не целуй», работа над которой длилась около года. Композиция записана на стихи Михаила Гуцериева, композитором выступил Вадим Усманов.

Кстати, песня предстанет в качестве саундтрека во втором сезоне сериала «Осколки». Певица также сообщила, что весной этого года планируется выход клипа.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Полина Гагарина выглядела в 16 лет.