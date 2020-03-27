С 1 апреля все автомобили марки Lada подорожают на 1% (5-10 тысяч рублей). Об этом сообщила «Российская газета». Таким образом Lada Granta Sedan в базовой комплектации будет стоить 460 тысяч рублей, Lada 4×4 — почти 560 тысяч, а Lada Largus — 622 900 рублей. Информацию о поднятии розничных цен АвтоВАЗ уже разослал в дилерские центры.

Причина подорожания автомобилей не называется. Есть предположение, что это связано с курсом рубля. Однако тогда, по мнению экспертов, цены должны увеличиться на 5-7%, а не на 1%. Возможно, причина — в повышенном спросе на отечественный автопром.

Что интересно, 1 января этого года АвтоВАЗ также увеличил цены на свою продукцию — в среднем на 2,3%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 31 марта начнет действовать новый документ на автомобили.