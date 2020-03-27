Видео: В Архангельске спасали людей с горящей крыши

Пожар в трехэтажном здании вспыхнул, по предварительным данным, при проведении ремонта.

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Фото, видео: МЧС РФ

Архангельским спасателям пришлось снимать людей с охваченной огнем крыши. Пожар в двухэтажном кирпичом здании на Северодвинской улице вспыхнул во время проведения ремонта кровли. По предварительным данным, рабочие плавили кровельный материал при помощи горелки. Огонь быстро распространился по всей площади крыши. Двоих рабочих сотрудники МЧС эвакуировали по пожарной автолестнице.

В доме находятся как жилые, так и офисные помещения. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий страшного пожара в двухэтажном деревянном бараке в Екатеринбурге, унесшим жизни семи человек. Очевидцы утверждают, что это был поджог.

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