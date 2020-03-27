5-tv.ru публикует страшные кадры с места пожара в двухэтажном деревянном бараке на Омской улице в Екатеринбурге. На них видно, как огнеборцы ликвидируют последствия ЧП и выносят из сгоревшего дома тела погибших.

По словам одного из очевидцев, причиной произошедшего мог стать поджог.

«Загорелось, подожгли, да и все. Подъезды просто так не горят», — сказал мужчина.

5-tv.ru

В настоящее время Следственный комитет выясняет все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». На месте происшествия работает усиленная группа следователей и криминалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек погибли в страшном пожаре в бараке в Екатеринбурге.