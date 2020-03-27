Российский самолет МиГ-35 — один из лучших модернизированных истребителей четвертого поколения. К таким выводам пришли журналисты The National Interest.

Американское издание отметило, что реактивные истребители поколения 4++ демонстрируют максимальную унификацию конструкции, авиасистем, силовой установки, бортовой радиоэлектроники и оружия. Они предназначены для выполнения широкого круга задач, в том числе для противовоздушной обороны военно-морских сил, достижения превосходства в воздухе, уничтожения морских и наземных целей в любое время суток и в любых погодных условиях.

От своих предшественников МиГ-35 отличает усиленная боевая нагрузка, дальность применения оружия, повышенная маневренность и экономичность двигателя. При этом он менее заметен для радиолокации.

Автор статьи отмечает, что за пределами России самолет не пользуется большой популярностью, но в будущем он займет достойное место в мировой линейке реактивных истребителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Черном море продолжаются поиски пилота упавшего во время учебного полета истребителя Су-27. Накануне самолет пропал с радаров в 50 километрах от Феодосии. К предполагаемому месту крушения направлены два спасательных судна.