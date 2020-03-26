В Черном море продолжаются поиски пилота истребителя Су-27
Около 6 часов утра 26 марта была зафиксирована активность радиобуя. Есть надежда, что пилот упавшего Су-27 находится там. На место направлены два судна, заявили в Росморречфлоте.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Vadim Savitsky, 5-tv.ru
В Черном море в эти минуты продолжаются поиски пилота Су-27. Накануне вечером истребитель рухнул во время планового полета. С радаров самолет пропал в 50 километрах от Феодосии. Шансы найти офицера живым все еще высоки. Акваторию прочесывают гражданские суда и военная авиация.
В Росморречфлоте около 6 часов утра 26 марта заявили, что зафиксировали активность радиобуя. Потому есть надежда, что пилот упавшего истребителя Су-27 находится там. На место направлены два судна.
«Сигнал сейчас услышали, в тот район вылетает вертолет. Это очень далеко от района поисков оказалось, от первоначальных координат. Или ветром снесло, или на парашюте», — сказал собеседник ТАСС, уточнив, что сигнал зафиксирован по направлению от берега в сторону моря.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Су-27, упавший в акватории Черного моря, выполнял учебно-тренировочный полет и был в воздухе без боевого комплекта.
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