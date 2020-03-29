Жизнь после «Пельменей»: чем занимается Андрей Рожков

Андрей Рожков известен зрителям по игре в КВН, где он был капитаном команды «Уральские пельмени», и по одноименному проекту на телевидении, который полюбился многим зрителям. 28 марта артист празднует 49-летие, пишет «СтарХит».

О создании команды КВН Рожков задумался в 1993 году, когда в спортивном лагере «Радуга» он с товарищами придумал номер для юмористического вечера. Коллектив юмористы назвали в честь дорогого ресторана, в который мечтал попасть Андрей — «Уральские пельмени». Вместе с ним в первом составе оказались Дмитрий Брекоткин и Сергей Ершов. Артисты успешно выступали в Высшей лиге, а в 2000-м закрепили за собой негласный титул «Последних чемпионов ХХ века».

В 2009 году появился телепроект «Уральские пельмени», который с восторгом приняла публика. Казалось, что успеху коллектива не могут помешать ни конфликты, ни споры участников по поводу творческих номеров. Однако коллектив все же потихоньку стал распадаться: в 2018 году Рожков с Мясниковым запустили проект «Ваши пельмени», с которым начали гастролировать отдельно от прежнего коллектива. Поклонники стали гадать, что стало причиной отделения одного из самых популярных артистов шоу. Коллеги пояснили, что юмористы достигли пика своей карьеры в классическом шоу. Однако, несмотря на сольное шоу, Рожков продолжает появляться в сценках, но с коллективом не гастролирует.

С будущей женой Эльвирой комика познакомили друзья. Влюбленные встречались шесть лет, пока не решили вступить в брак. Пара воспитывает троих сыновей — Семена, Петра и Макара. Также шоумен занимается футболом, виндсерфингом, кайтингом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова впервые посмотрела «Уральских пельменей» после своего ухода из проекта.