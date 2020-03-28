«Вы заставляете радоваться мой глаз»: юный певец признался Гагариной в симпатии

Перед тем, как покинуть проект, Кирилл Александров растрогал жюри проникновенной речью.

Фото: Instagram @gagara1987

Российской певице Полине Гагариной на шоу «Голос. Дети» конкурсант из команды Валерия Меладзе признался в симпатии.

Накануне прошел новый этап поединков. Конкурсанты выходили на сцену по трое, а после исполнения Валерий Меладзе выбирал лучшего по итогу командного выступления. Подобным образом в финале первого выпуска остались Софья Туманова, Кристина Силлер и Кирилл Александров. Меладзе принял решение оставить в финалистах Софью и Кристину.

Прежде, чем уйти со сцены, Кирилл Александров растрогал жюри трогательной речью. Басте и Меладзе мальчик выразил благодарность за то, что на этапе прослушиваний они повернулись к нему. А Полину Гагарину юный участник засыпал комплиментами.

«А вам, Полина Гагарина, спасибо за то, что вы всегда такая красивая! Вы заставляете радоваться мой глаз. Огромное спасибо оркестру и Сергею Сергеевичу Жилину! Спасибо Дмитрий Нагиев за то, что шутите и подкалываете нас», — заявил юный исполнитель.

Instagram @voice1tv

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полине Гагариной исполнилось 33 года.

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