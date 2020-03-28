Жена физика Казаряна с положительным тестом на COVID-19 умерла в Москве

Оба были ранее госпитализированы с воспалением легких.

Фото: www.globallookpress.com /Kay Nietfeld

Жена физика Мишика Казаряна умерла по пути в медцентр в Коммунарке.  Как стало известно 5-tv.ru, 69-летняя Арпик Аспарян была госпиатлизирована в горбольницу еще 23 марта.

После ухудшения состояния было принято решение о срочном переводе ее в Коммунарку. Однако по дороге у нее остановилось сердце. Специалисты у Аспарян подтвердили наличие коронавируса. Ее супруг, 72-летний профессор Казарян, также госпитализирован.

Таким образом она стала седьмой умершей с коронавирусом в России. 

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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