Жена физика Казаряна с положительным тестом на COVID-19 умерла в Москве
Оба были ранее госпитализированы с воспалением легких.
Фото: www.globallookpress.com /Kay Nietfeld
Жена физика Мишика Казаряна умерла по пути в медцентр в Коммунарке. Как стало известно 5-tv.ru, 69-летняя Арпик Аспарян была госпиатлизирована в горбольницу еще 23 марта.
После ухудшения состояния было принято решение о срочном переводе ее в Коммунарку. Однако по дороге у нее остановилось сердце. Специалисты у Аспарян подтвердили наличие коронавируса. Ее супруг, 72-летний профессор Казарян, также госпитализирован.
Таким образом она стала седьмой умершей с коронавирусом в России.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
40%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?