Число заразившихся COVID-19 в России - 683

Объявленная Путиным выходная неделя — не повод для путешествий и тусовок

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Ниса Мурзанаева
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Данная мера предназначена для максимальной изоляции людей во время пандемии коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergei Mikhailichenko, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Стоит понимать, что нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Повода расстраиваться и хандрить нет. Находиться дома — не так уж скучно. Благо, мы живем в XXI столетии, и можем воспользоваться таким чудесным изобретением, как интернет. Например, недавно социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске раздела с онлайн-экскурсиями по закрытым на карантин музеям. Также можно развлечь себя просмотром самых ожидаемых в 2020-м сериалов — 5-tv.ru составил рейтинг пяти лучших. Для любителей длинных списков появился специальный материал, в котором изложены сразу 58 идей, чем заняться на карантине.

Если дело отнюдь не в скуке, а в том, что вы всерьез переживаете из-за пандемии — психолог по тревожным расстройствам объяснил, как не поддаться массовой панике на фоне негативных событий в мире. Хотя, поводов к этому действительно не мало: коронавирус, обвал рубля, сорванные поездки и карантин.

Для тех, кто уже просто физически не может находиться в одном помещении с близкими также есть рекомендации. Семейный психолог объяснил, как переждать пандемию коронавируса и не поссориться, если вы надолго оказались в одной квартире с родственниками.

Однако есть у карантина и определенные минусы. Отсутствие пеших прогулок и свежего воздуха плохо сказывается на здоровье, но главную опасность таит в себе близость холодильника. Доктора настоятельно советуют россиянам сократить потребление калорий на 200-300 в сутки.

Ну, и, чтобы поднять себе настроение, можно ознакомиться с примером того, как с изоляцией справляются мировые знаменитости. А там есть над чем повеселиться!

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие меры предпринимают в России для борьбы с распространением коронавируса.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

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Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
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